DAİŞ'in Deyrizor'a yönelik saldırıları arttı

12 saat önce

Uluslararası koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAİŞ faaliyetlerine son vermek için yürüttüğü ortak güvenlik operasyonlarına rağmen, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde DAİŞ saldırıları arttı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 23 Kasım 2025 Pazar gün yaptığı açıklamada, “DAİŞ’in son saldırıları, özellikle Deyrizor'un doğu ve batı kesimlerinde, örgütün uyuyan hücrelerinin hareketliliğinin arttığına işaret ediyor. DAİŞ saldırıları, bölgenin istikrarı için de tehdit oluşturuyor.” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta DAİŞ’in, SDG’nin kontrolündeki bölgelerde sekizi Deyrizor'da, biri de Haseke'de olmak üzere dokuz saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

SOHR’dan yapılan açıklamada, söz konu su saldırılarda 98 kişi hayatını kaybetti.