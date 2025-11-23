11 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, ABD'ye, SDG'yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduklarını belirterek, "SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik; saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları." dedi.

Bakan Şeybani, İngiltere'nin başkenti Londra'da, El Mecelle dergisine yaptığı açıklamada, İsrail ile herhangi bir anlaşmanın ancak İsrail güçlerinin 7 Aralık 2024 hattına çekilmesi halinde mümkün olacağını belirterek, "Toprak işgal altındayken anlaşma olmaz." ifadesini kullandı.

Şeybani, ABD'nin İsrail'e baskı yapacağı konusunda Şam yönetimine söz verdiğini, buna karşın İsrail ordusu işgali bitirmeden hiçbir anlaşmaya imza atılmayacağını yineledi.

Suriye'nin önünde 10–15 yıllık bir yeniden inşa süreci olduğuna dikkati çeken Şeybani, ülkenin güvenlik ve ekonomik destek arayışının denge siyaseti gerektirdiğini vurgulayarak, "Bizim aradığımız, Suriye'ye istikrar, kalkınma ve yeniden inşa sağlayacak ortaklıklardır." açıklamasında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın ABD'ye yaptığı ziyarete değinen Şeybani, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG), İsrail ile güvenlik düzenlemeleri ve Caesar Yasası yaptırımlarının kaldırılması konularında kendilerine bazı taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.

"SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik; saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları." sözünü sarf eden Şeybani, örgütten teslim olmasını değil, devlet çatısı altında ortaklığı kabul etmesini istediklerinin altını çizerek, "ABD'ye de, SDG'yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduk." dedi.

ABD'nin YPG ile anlaşmanın uygulanması konusunda garantörlük sözü verdiğini belirten Şeybani, "SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık, yeter ki birlikte yürüyelim." diye konuştu.

Şeybani, Rusya ile ilişkileri nasıl düzenlediklerine ilişkin bir soru üzerine de Beşar Esad rejiminin devrildiği operasyon sırasında Rus hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmenin yolunu aradıklarını anlattı.

"Rusların Suriye'deki çıkarı nedir? Çıkarları Beşar rejimi midir, yoksa Suriye devleti midir?" sorusuna yanıt geliştirdiklerini kaydeden Şeybani,"(Rusya'ya hitaben) Şöyle dedik: Beşar rejiminin düşmesi, Rusya'nın Suriye'den çıkması demek değildir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, Rusya ile dengeli bir ilişki gözettiklerini belirterek, "Hımeymim (askeri üssü) anlaşmasını inceledim. Tek taraflı bir anlaşma. Biz ilişkiyi Suriye'nin menfaati doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz. Menfaat varsa devam ederiz. Yoksa etmeyiz. Dekor olarak bırakmayacağım." dedi.

Suriyeli Bakan, Rusya'nın aldığı pozisyonun akıllıca olduğunu ifade ederek, "İranlılardan çok daha zeki, çok daha pragmatik. Biz aşılabilir olanı aşmaya çalışıyoruz. Nerede Suriye'nin çıkarına dair işaret varsa oraya yöneliyoruz." sözlerini sarf etti.