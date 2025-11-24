Başbakan ​​Barzani'den Selahaddin Üniversitesi mezunlarına tebrik mesajı

10 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Selahaddin Üniversitesi mezunlarını tebrik ederek, "Siz Kürdistan'ın daha da gelişmesinin ve ilerlemesinin gücüsünüz." dedi.

Dün (23 Kasım 2025 Pazar günü) Selahaddin Üniversitesinin 44. dönem mezuniyet töreni Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenmişti.

Başbakan ​​Barzani, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajla, Selahaddin Üniversitesinden mezun öğrencileri tebrik etti.

Mesrur Barzani mesajında, "Siz Kürdistan'ın daha da gelişmesinin ve ilerlemesinin gücüsünüz." ifadesini kullandı.

پیرۆزبایی لە دەرچووانی خولی(44)مینی زانکۆی سەلاحەددین دەکەم. ئێوە هێزی گەشەکردن و پێشکەوتنی زیاتری کوردستانن. pic.twitter.com/3skqORdNIy — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 23, 2025

Selahaddin Üniversitesi, 17 fakülte ve 90 akademik bölümden oluşmaktadır.