İran'dan İsrail'in Beyrut saldırısına tepki

10 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısını ateşkesin ve Lübnan egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Ali Tabatabai'nin öldürülmesiyle sonuçlanan İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırısı kınandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısını İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine "acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, ayrıca "tekrarlanan ateşkes ihlalleri ve Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyinin devam eden saldırılar karşısındaki sessizliği" konusundaki endişeler dile getirildi.