Mazlum Abdi: İmralı'yı ziyaret etmemiz Türkiye’nin çıkarına olacaktır

7 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, İmralı’ya ziyaretlerinin sürece katkı sunacağını ve Türkiye’nin yararına olacağını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’na (MA) röportaj veren SDG Genel Komutanı Abi, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Rojava ile ilişkileri olup olmadığı sorusuna Abdi, "İlişki var, aramızda açık kanallar da var. Ancak anlaşma yok. Bir Suriye'ye dair görüş alışverişi var. Bu da iyi bir şey. Bu görüşmelerin güçlenmesini istiyoruz. Resmi bir tarzda olmasını ve bazı konularda anlaşmayı istiyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye’nin olduğu gibi SDG'nin bazı endişeleri olduğunu söyleyen Mazlum Abdi, "Bunu gündemimize alıp, çözmeyi istiyoruz. İşgal edilmiş topraklarımız var. Türkiye’nin varlığından kaynaklı halkımız geri dönemiyor. Bu konuları Türkiye ile çözmek istiyoruz. Bu görüşmelerin seviyesinin artmasını istiyoruz ki olumlu sonuçlar alabilelim. (Türkiye) Burada Kürtler için oluşabilecek statüyü kendine tehdit olarak görüyor. Askeri ve güvenlik güçlerinin Suriye devletine katılmasını tehdit olarak görüyor, buna dair açıklama yaptı." dedi.

Türkiye'deki barış sürecinin Suriye ve Rojava üzerine etkilerine de değinen Mazlum Abdi, "Herkesten öte Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendiriyor. Şimdi burada Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu. Bu, sürecin sayesinde oluştu. Eğer bu süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir. Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen, SDG’ye düşenleri yapmak istiyoruz. Destek veren bir taraf olmak istiyoruz, engel olmak değil. Bu sürecin ilerlemesi en çok Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendirecek. Yine Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt sorununun çözümü de barış sürecine katkısı olur." değerlendirmesini yaptı.

Bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmelerin olması gerektiğini belirten Abdi, "Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye’nin sorunlarının çözümüne olumlu katkıları olacaktır." dedi.

Rojava yetkililerinin İmralı'yı ziyaret etmesine dair Abdi, "İmralı’ya giden heyetin bize söylediklerine göre Önder Apo da Rojava yetkililerinin orayı (İmralı) ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu, hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye’deki sorunlarının çözümüne olumlu katkı sunacaktır. Türkiye, bundan korkmamalı. Bu Türkiye’nin çıkarına olacaktır." açıklamasını yaptı.

Kendisinin Türkiye’yi ziyaret etme olasılığı hakkında Mazlum Abdi, "Bizim için hiç bir sorun yok. Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim. Olumlu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SDG'nin merkezi olmayan bir Suriye istediğini belirten Mazlum Abdi, şunları kaydetti:

"Bu merkezi olmayan sistem nasıl olacak? Elbette mümkün olan bir şey söylüyoruz. Kurdî güçlerin bir konferansı oldu ve federalizm talebi ortaya çıktı. Kürt güçleri bunu istiyor. Biz buna karşı değiliz. Ancak biz şu an mümkün olan şeyler üzerine çalışıyoruz. Uluslararası toplumun bunu kabul etmesini istiyoruz. Avrupalılar kabul etmeli. Şam hükümeti kabul etmeli. Biz şimdi böylesi bir arayışın içerisindeyiz. Bizim asıl hedefimiz bu halkın mücadelesini ve fedakarlığını (Sadece Kürtler değil, Dêrazor’dan ve Raqqa’dan da bahsediyorum. Onlar da büyük fedakarlıklar yaptı, binlerce şehit verdi) korumaktır. Bizim için esas olan bu kazanımları korumaktır. Bu halkın emeği boşa gitmesin. Onlar da güçlü bir şekilde yerini almalı.

Bunun için ne gerekiyor; bu halk yetkililerini seçebilmeli. Askeri, idari, güvenlik… Yetkililerini seçip, kendilerini temsil edebilmeli. Kendi kendine seçmeli ve bu esas üzerinden Suriye devletine katılım sağlamalı. Bizim merkezi olmamasından kastımız budur. Bu konuda çok açığız. Bunu Şam hükümetiyle ve herkesle paylaşmışız. Bu parçalanmak değildir. Suriye’yi zayıflatmaz, aksine güçlendirir."