Komisyon, Öcalan ile görüşmek için bugün İmralı'ya gidecek

6 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün İmralı Adası'na gidecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Süreç Komisyonundan bir heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) İmralı'ya gidecek.

MA'da yer alan habere göre komisyon heyetinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden AK Parti) ise Hüseyin Yayman yer alıyor.

Birkaç saat içinde helikopterle İmralı'ya gideceği komisyon heyetinin Abdullah Öcalan’ı dinlemesi planlanıyor. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak. Görüşmede, Abdullah Öcalan’ın PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri ve çözüm önerileri ile yasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.