Bakü’de patlama: 5 yaralı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre Bakü’de bulunan iş merkezinde bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) sabah saatlerinde bir patlama gerçekleşti.
Patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerce yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.