Erdoğan'dan İmralı açıklaması: Komisyonun ziyaret kararı terörün tasfiyesini hızlandıracak

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kaderine, Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nden uçakla dönüşünde gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır

Suriye'nin kaderine, Suriye'nin halkının karar vermesi gerektiğini vurgulayan "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kimsenin toprağında, egemenliğinde gözü olmadığını söyleyen Cumhurnaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere bölgemizin her karışında barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. Bunu da hiçbir ayrım yapmadan herkes için, tüm halklar için istiyoruz. Aslında İsrail yönetimi bölgede attığı her adımın hem hukuksuz, hem de istikrarsızlık kaynağı olduğunu biliyor. Siz İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye'nin ne yaptığına odaklanın. Buradan zaten neticesini alırsınız. Biz, kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak, onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız."

Komisyonun aldığı en son kararı, terörün tasfiyesini hızlandıracak

Süreç Komisyonunun aldığı İmralı kararın önemini değerlendiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti'yi temsilen Hüseyin Yayman'ı komisyon heyetinde görevlendirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz."

CHP'nin sözüne milletim asla itibar etmeyecektir

CHP'yi hedef alan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha millete temel belediyecilik hizmetini veremeyen CHP, çıkıp bize ahkam kesiyor. En büyük şehirleri trafiğe, susuzluğa mahkum eden, çöplerini toplayamayan CHP'nin sözüne milletim de asla itibar etmeyecektir." sözlerini sarf etti.