Başkan Barzani, İyad Allavi ile seçim sonrası süreci görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Ulusal Hareketi Başkanı İyad Allavi ile Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları ve yeni kabinenin oluşturulmasına yönelik çalışmaları görüştü.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, Başkan Barzani’nin Irak Ulusal Hareketi Başkanı Allavi ile beraberindeki heyeti, Pirmam’da kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Irak'taki siyasi süreç ve genel olarak bölgedeki değişim ve gelişmeler görüşmede ele alındı.

Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları, seçim sonrası süreç ve siyasi partiler arasında yeni kabinenin oluşturulmasına yönelik görüşmelerinde masaya yatırıldığı aktarıldı.