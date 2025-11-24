Bahçeli: Heyetin İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı ziyaretini, "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdi.

MHP lideri Bahçeli, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) partinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mecliste kurulan tarihi komisyonun İmralı'ya gitme kararının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Bahçeli, komisyonda üyesi bulunan diğer partilerin bu ziyaretten vazgeçmesinin süreci etkilemeyeceğini ifade etti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı’dır. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun geçtiğimiz cuma günü İmralı’ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar, bu karar doğrultusunda MHP, AK Parti ve DEM Parti’den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum."

"CHP ve komisyonda bulunan diğer partilerin İmralı’ya gitmekten sarfınazar ettiğini" belirten Devlet Bahçeli, "Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz, hayatın yönünü değiştirme iradesi taşıyan zamanın ve zeminin müşahidi Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık felaket götürür. Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye’nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Süreç Komisyonu, dün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İstanbul’dan İmralı Adası'na helikopterle gitmişti.

Komisyon heyetinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden AK Parti) ise Hüseyin Yayman yer almıştı.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.