Mesrur ​​Barzani, ABD'li heyetle Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, ikili ilişkilerin gelişimi ve Irak'taki genel durumu ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (25 Kasım Salı günü) ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris'i kabul etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı görüşmede, ikili ilişkilerin gelişimi, Irak'taki genel durum, Irak Parlamento seçimleri ve yeni hükümet kabinesinin kurulması ele alındı.

Her iki taraf da, ayrımcılık yapmadan tüm Irak vatandaşlarına ve topluluklarına hizmet veren ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına ve federal sisteme saygı gösteren bir hükümet kurulmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarının ve bütçe payının Irak genel bütçesinden sağlanması ve petrol ihracatının sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Başbakan Barzani'yi Kürdistan Bölgesi Hükümetinin özellikle finans alanında olmak üzere çeşitli sektörlerdeki reformlarından dolayı tebrik etti ve bu reformlara desteğini ifade etti.