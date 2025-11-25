Başkan Barzani, ABD'li heyetle yeni hükümet kabinesinin kurulmasını görüştü

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris başkanlığındaki bir ABD heyetiyle bir araya geldi.

Başkan Barzani, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris başkanlığındaki bir ABD heyetini Pirmam'da kabul etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı görüşmede Josh Harris, Başkan Barzani'yi Irak Parlamento seçimlerinin başarısından dolayı tebrik etti ve seçimlerin başarılı olması için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Iraklı siyasi partilerin seçimlerin ardından Irak federal hükümetinin yeni kabinesini oluşturmak için attığı adımların yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı.

Başkan Barzani ise Irak'taki seçim sonrası döneme ve tüm Irak halkının isteklerini yansıtan ve anayasaya dayalı yeni bir kabinenin kurulmasına vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi ile ilgili olarak da Başkan Barzani, yeni hükümet kabinesini oluşturmak için tüm Kürt partileri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise bölgedeki genel değişimler ve zorluklar ele alındı.

Taraflar, ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.