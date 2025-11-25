Mesrur Barzani: Hükümetin kurulması için yeni koşullar ortaya çıktı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel, Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki genel durumu görüştü.
Başbakan Mesrur Barzani, bugün (25 Kasım Salı günü) Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.
Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'in de hazır bulunduğu görüşmede, Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki genel durumun yanı sıra, Irak'ta yeni hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik çalışmalar, görüşmeler ve prosedürler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kürdistan Bölgesi Hükümetinin onuncu kabinesini kurma çalışmalarının da ele alındığı görüşmede. Başbakan Barzani, yeni hükümetin kurulması için yeni koşulların ortaya çıktığını vurguladı.