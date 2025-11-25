Neçirvan Barzani ve Hollanda Büyükelçisinden ikili ilişkileri geliştirme vurgusu

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Hollanda’nın Irak Büyükelçisi Janet Alberda, çeşitli alanlarda ve sektörlerde iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

Neçirvan Barzani, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) Hollanda’nın Irak Büyükelçisi Janet Alberda'yı kabul etti.

Hollanda'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Parlamento seçimleri ve Irak'taki durumun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasında çeşitli alanlarda ve sektörlerde iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede ayrıca bölgedeki durum ve her iki tarafı da ilgilendiren çeşitli konular da ele alındı.