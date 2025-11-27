Zaho, ilk uluslararası kitap fuarına hazırlanıyor

3 saat önce

Zaho Uluslararası Kitap Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı.

Fuarın organizatörü Kovan Hüseyin, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Zaho'daki ilk uluslararası kitap fuarının 1 Aralık 2025'te ziyaretçilere kapılarını açacağını söyledi.

Fuara11 ülkeden 65 yayınevinin yanı sıra Kuzey, Doğu ve Batı Kürdistan'dan kurumların da katılacağını söyleyen Kovan Hüseyin, fuar kapsamında çeşitli sanatsal ve edebi etkinlikler ve paneller yer alacak.

Zaho'daki ilk uluslararası kitap fuarı, Zaho Üniversitesinin uluslararası sergi salonunda düzenlenecek.

Altı gün devam edecek fuar, her gün 10:00 ile 18:00 saatleri kitapseverleri ağırlayacak.