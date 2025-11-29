Başkan Barzani, 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılacak

7 saat önce

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Başkan Mesud Barzani'nin Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılacağını söyledi.

4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu, dün (28 Kasım 2025 Cuma günü) Şırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda araştırmacı ve akademisyenin katılımıyla başladı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, sempozyuma Başkan Barzani'nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi üniversitelerinden çok sayıda öğretim görevlisi ve akademisyenin davet edildiğini söyledi.

Kurdistan24 muhabiri Mahir Yüksel, Başkan Barzani'nin sempozyumda bir konuşma yapması beklendiğini belirterek, Şırnak'ın çeşitli yerlerine "Cizre'ye hoş geldiniz" yazılı Başkan Barzani'nin posterlerinin asıldığını aktardı.

Sempozyuma katılan akademisyen ve araştırmacılar, Melaye Ciziri'nin yaşamı, eserleri ve etkisi üzerine araştırmalarını çeşitli paneller ve seminerler aracılığıyla sunacak.