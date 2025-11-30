Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılığımız tam"

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan barış sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlenin kimleri nasıl rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız! Allah'ın yardımıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız! Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabatojların, medya operasyonlarının artacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Mücadele'de farklı cephelerde bizimle omuz omuza çarpışan Arap kardeşlerimizi, bizi sırtımızdan vurdular diyerek düşman haline getirdiler. Afrika'daki kardeşlerimizi de bize karşı kışkırttılar. Senaryo aynı. Sanal alemde kendini muhalif olarak lanse edenlerin büyük bir kısmının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı." dedi.

Süreçte kararlığını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.