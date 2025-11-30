"Kürdistan'da İnternet Yönetişimi Forumu" düzenlendi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, "Kürdistan'da İnternet Yönetişimi" adlı forumda, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası ilkelere uyulması gerektiğini vurguladı.

Bugün (30 Kasım 2025 Pazar günü) "Kürdistan'da İnternet Yönetişimi Forumu" başkent Erbil'de düzenlendi.

Bakan Cewher, burada yaptığı konuşmada, dijital haklar ve teknoloji zorluklarına değindi.

Toplumun tüm kesimlerinin, teknolojiye eşit erişime sahip olması gerektiğininin altını çizen Ano Cewher, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası ilkeler doğrultusunda e-haklar ve insan haklarını koruyan politikalara uyulması gerektiğini vurguladı.

Teknoloji dünyasındaki hızlı değişimlerle ilgili olarak da Cewher, "Bildiğiniz üzere siber tehdit ve saldıırılar artıyor; yanlış bilgiler gerçeklerden daha hızlı yayılıyor." sözlerini kullandı.

Ano Cewher, buna ek olarak, Kürdistan Bölgesi'nin enerji kaynaklarını tahrip eden ve engelleyen insansız hava araçlarının (İHA) tehdidiyle sürekli karşı karşıya olduğunu söyledi.