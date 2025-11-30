Xezal Hustani: Kor Mor'daki firmalar güvenlik garantisi istiyor

"Irak Hükümeti, bu olayların bir daha yaşanmaması için ülkenin egemenliğini korumalıdır"

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeler Genel Müdürü Xezal Hustani, gaz ihracatını yeniden başlatma ve elektrik durumunu normalleştirme çabalarının devam ettiğini ve durumun bugün normalleşmesinin beklendiğini söyledi.

Xezal Hustani, bugün (30 Kasım 2025 Pazar günü) Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık'a yaptığı açıklamada, "Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıkları, gaz ihracatını yeniden başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Hustani, şirketlerin ve çalışanlarının güvenlik garantileri talep ettiğini vurgulayarak "Şirketlerin ve çalışanların en üst düzeyde yapılması gereken güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Irak Hükümeti, bu olayların bir daha yaşanmaması için ülkenin egemenliğini korumalıdır." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün, bugün saat 02:00'de Kormor sahasından elektrik santrallerine gaz iletiminin yeniden başlayacağını duyurdu.

Bakanlık, "Elektrik durumu 24 saat içinde normale dönecek." dedi.