Mark Savaya: Irak'ın hukuk devleti olma yolunda tarihi bir fırsatı var

7 saat önce

Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Irak'ın hukuk devleti olma yolunda tarihi bir fırsata sahip olduğunu belirterek,

Mark Savaya, dün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) yayımladığı bir mesajda, "Siyasetin gayrıresmi ve silahlı kuvvetlerle iç içe geçtiği bir ortamda hiçbir ekonomi büyüyemez ve hiçbir uluslararası ortaklık başarılı olamaz. Dolayısıyla Irak, bu aşamayı sonlandırmak ve hukuk devleti olmak için tarihi bir fırsata sahip." dedi.

Savaya'ya göre güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi, anayasal çerçevelere saygı gösterilmesi ve siyasi karar alma süreçlerini aksatacak veya devlet bağımsızlığını zayıflatacak her türlü müdahalenin önlenmesinin belirleyici bir adım olduğunu söyledi.

Güçlü ulusların tanımlanmış çerçeveler içinde faaliyet göstermesi ve yasal mekanizmalar aracılığıyla hesap vermesiyle ortaya çıkacağını belirten Savaya, "Irak belirleyici bir ikilemle karşı karşıya: Ya kanunu uygulayabilecek ve yatırım çekebilecek bağımsız kurumlara yönelecek ya da uzun zamandır herkesin omuzlarında bir yük olan karmaşıklık döngüsüne geri dönecek." sözlerini sarf etti.

Mark Savaya, mesajının son kısmında şunları kaydetti:

"Bugün ihtiyaç duyulan şey, ülkenin izlediği yolu desteklemek, anayasaya saygı göstermek ve silahları siyasi alandan çıkarmak için pratik adımlara güçlü bir bağlılık göstermektir. Güçlü bir Irak inşa etmenin tek yolu budur."