Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti büyük bir yankı yarattı

Başkan Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti ve Kürt alim ve şair Melaye Ciziri’yi konu alan sempozyumuna katılımı Türkiye'de büyük bir yankı yarattı.

Başkan Barzani, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumun ardından Kırmızı Medrese'de Melaye Ciziri'nin türbesini ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret Türk basınında geniş yer edinirken, ziyaretin zamanlamasının ve Başkan Barzani'nin siyasi, toplumsal ve barışçıl mesajlarının önemine dikkat çekildi.

Şırnak Haber, Başkan Barzani’nin Şırnak ziyaretinin “Tarihi bir şehre tarihi bir ziyaret” olarak yorumlarken, “Kürt halkının özlemle beklediği manzara Cezire'de gerçekleşti. Başkan Barzani sıcak bir şekilde karşılandı.” dedi.

Milliyet gazetesi ise Başkan Barzani’nin Şırnak Valisi, Belediye Başkanı ve kaymakamlar tarafından karşılandığına dikkat çekti.

Birgün gazetesi ise Başkan Mesud Barzani’nin Şırnak’taki konuşmasında barış sürecine değindiğini ve sürecin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek taraflara teşekkür ettiğini belirtti.

Muhalefete ve CHP'ye yakın T24 internet sitesi ise “DEM Parti heyeti, Başkan Barzani'nin resepsiyonunda hazır bulundu. Ayşegül Doğan, sempozyum düzenleyicilerini belediye başkanlarını davet etmedikleri ve milletvekillerinin son anda katılabildikleri için eleştirdi.” sözlerini sarf etti.

Yeni Birlik gazetesi de ziyarete ilişkin haberinde, “Başkan Barzani, barış sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘Elimizden geleni yapacağız. Bu kez süreç planlı bir şekilde başladı ve iyi sonuçlar doğurmasını umuyorum’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani’nin ziyareti, Türkiye’deki neredeyse tüm haber kanallarının bülteninde yer edindi.

İHA haber ajansı ise Başkan Barzani'nin Cizre'deki Kırmızı Medrese'yi ve tarihi mekanlarını ziyaret ettiğini kaydederek, kendisine Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım tarafından üzerinde Mem U Zin resminin olduğu çini bir vazo hediye edildiğini aktardı.