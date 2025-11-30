Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'dan yolsuzluk davalarından af istedi

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğu ve yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvuruda bulundu.

Netanyahu, X hesabından paylaştığı videoda, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini açıklayarak, hakkındaki soruşturmaların başlamasının üzerinden 10 yıl, davanın başlamasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini hatırlatarak davanın daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Daha önce, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı, güvenlik ve siyasi gerekçeleri ileri sürerek kararını değiştirdiğini duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in büyük zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek davanın sürmesinin İsrail'i parçaladığını ve gerilimi yükselttiğini savundu.

Tereddüt etmesine rağmen son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kararını etkilediğini ve haftada üç kez ifade vermenin zor olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini de göz önünde bulundurarak bir karar verdiğini dile getirdi.

Netanyahu, "Avukatlarım bugün Cumhurbaşkanı'na af talebinde bulundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı destekleyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Netanyahu'nun affedilmesi için Herzog'a mektup göndermişti

Daha önce Netanyahu'nun affedilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup göndermişti.

Herzog'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin, suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını iddia etmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.