Başkan Barzani, Kürdistan Diasporasının çabalarının başarısına desteğini yineledi

7 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Diasporası Konfederasyonu Uluslararası İlişkiler Ofisi Sorumlusu Rahim Reşid’i kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü, Başkan Barzani, Pirmam’da Rahim Reşid’i kabul etti.

Kürt Diasporasının rolü ve konumu ile diasporada ulusal mücadelenin gerekliliğine vurgu yapılan görüşmede, Başkan Barzani, Kürt halkının meşru davasının ilerletilmesinde Kürdistan Diasporasının rolünün önemli olduğunu belirtti.

Kürdistan Diasporasının çabalarının başarısına destek verdiğini ifade eden Başkan Barzani, bunun tüm Kürtler için ulusal bir proje olduğunu da sözlerine ekledi.

Rahim Reşid ise Kürdistan halkının meşru davası için uluslararası düzeyde yürüttükleri çalışma ve faaliyetlere vurgu yaptı.