Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Irak Büyükelçisi ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İsviçre’nin Irak Büyükelçisi Daniel Hunn, özellikle ekonomik alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre Neçirvan Barzani, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün), İsviçre’nin Irak Büyükelçisi Daniel Hunn’u kabul etti.

Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özellikle ekonomik alanda ilişkileri geliştirme ve karşılıklı iş birliğinin genişletilmesinin altı çizilen görüşmede, İsviçreli şirketlerin Kürdistan Bölgesi'ndeki iş olanakları ve yatırımları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren diğer konular ele alındı.