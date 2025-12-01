Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliği'nde

5 saat önce

Suriye Hükümeti, 14 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerin askıya alınmasının ardından yeni bir diplomatik adımla uluslararası topluma kapıyı açtı ve İspanya'da düzenlenen Akdeniz için Birlik formuna katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin 14 yıllık aradan sonra tam üyeliğinin yeniden tesisiyle İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu’na katıldığı belirtildi.

Bakanlık, Akdeniz için Birlik formuna katılımın, Suriye'nin bölgesel diyalogdaki rolünün yeniden tesis edilmesi ve bölgede kapsamlı iş birliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirerek, bundan duyulan memnuniyeti paylaştı.

Diplomatik krizin başlangıcı, Avrupa Birliği'nin, Suriye hükümetinin protestoculara karşı güç kullanması nedeniyle Şam'a bir dizi yaptırım uyguladığı 2011 yılına dayanıyor. Yaptırımlara yanıt olarak Suriye Hükümeti, Akdeniz için Birlik üyeliğini kendi inisiyatifiyle askıya alma kararı almıştı.

Akdeniz için Birlik (AiB) Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülkenin yer aldığı hükümetler arası bir kuruluştur; Avrupa Birliği'nden 27 üye devlet ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa'dan 15 ortak Akdeniz ülkesini kapsar.