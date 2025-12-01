Katar basını: Kor Mor'a saldırı Hurmatu'dan gerçekleştirildi

5 saat önce

Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı soruşturan komitenin, faillerin isimlerini açıklamayacağı ve saldırının Hurmatu'dan kalkan iki drone ile gerçekleştirildiği iddia edildi.

Katar'ın Al-Araby Al-Jadeed gazetesi, Kor Mor saldırısına ilişkin soruşturma komitesinin son bulgularına ilişkin hazırladığı raporda, komitenin, Kor Mor sahasına saldırıda yalnızca, iki drone kullanıldığını ortaya koyabildiğini belirtti.

Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırının, Kürdistan Bölgesi sınırına yakın bölgeden ve Hurmatu ilçesinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rapora göre soruşturma komitesi saldırıdan hangi kişilerin ve silahlı grupların sorumlu olduğunu tespit edemedi.

Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahası 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, drone ile hedef alınmıştı. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durmuştu.

Elektrik ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, 27 Kasım Perşembe sabahı yaptıkları açıklamayla, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı nedeniyle tüm elektrik santrallerine gaz ihracatının durdurulduğunu bildirmişti.

Olaydan iki gün sonra, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden özel bir komite detaylı bir rapor hazırlamak amacıyla Kor Mor’u ziyaret etti.