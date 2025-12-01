BM Güvenlik Konseyi, Irak'taki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanıyor

4 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Irak'taki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan toplantıda bir konuşma yapacak.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI),1 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin Irak'taki durumu görüşmek üzere 2 Kasım Salı günü Bağdat saatiyle 18.00'de toplanacağını bildirdi.

Toplantının başlamasıyla Muhammed Hassan'ın, Irak'taki gelişmeler hakkında bir konuşma yapması bekleniyor.

Toplantı, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahası 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, drone ile hedef alınmasının ardından gerçekleştiriliyor. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durmuştu.

UNAMI, 26 Kasım'da Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıya ilişkin yayınladığı açıklamasında, Kor Mor'a yapılan saldırının sadece Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın tamamının çıkarlarına zarar vermediği, aynı zamanda ülkedeki federalizm kavramına doğrudan olumsuz ve tehlikeli bir mesaj verdiği belirtilmişti.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan UNAMI, ilgili tarafların bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli ve uygun tedbirler almaları çağrısı yaptı.

UNAMI ayrıca, saldırının faillerinin kimliğinin ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesi amacıyla federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında ortak bir soruşturma komitesinin kurulmasını tekdir ederek, desteğini ifade etti.