UNIFIL, Lübnan’daki asker sayısını azaltıyor

4 saat önce

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Candice Ardell, Lübnan'daki barış gücü sayısının yüzde 25 oranında azaltılmaya başlandığını söyledi.

Candice Ardell, Rus gazetesi İzvestia’ya verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler (BM) sistemindeki bütçe kesintileri sonucunda UNIFIL’ın, Lübnan'daki askerlerinin yüzde 25'ini çekme sürecini başlattığını belirtti.

Sürecin 2026 yılı başlarında tamamlanması beklendiğini kaydeden Sözcü Ardell, “Barış gücü, son bir yıldır kontrolü altındaki bölgede Hizbullah veya herhangi bir silahlı grubun herhangi bir askeri faaliyetine tanık olmadı.” dedi.

Gazete, BM verilerine dayanarak, 20 Kasım 2025 itibarıyla Lübnan'daki UNIFIL asker sayısının 9 bin 900 olduğunu, daha önce bu sayının 10 bin 500 olduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, UNIFIL güçlerinin görev süresini Ağustos ayından 31 Aralık 2026’ya kadar uzatmıştı.