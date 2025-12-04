11. Yargı Paketi- İlk 15 madde kabul edildi

2 saat önce

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesini kabul etti.

55 bin mahkuma tahliye yolunu açacak olan 11'inci Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını sağlayacak Covid düzenlemesini de içeren 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri başladı.

Tam adı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 15 maddeye göre "dolandırıcılık" suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak.

Türk Ceza Kanunu'nun "Akıl hastalığı" hükmünde yapılan değişiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması amaçlanıyor.

Buna göre söz konusu kişi hakkında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak.

Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan, üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 6 aydan az olamayacak.

Teklifin ilk 15 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yürürlük maddesi hariç 37 maddeden oluşan paketin kalan maddelerinin görüşmelerine bugün saat 18.00'de devam edileceğini açıkladı.

