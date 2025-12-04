Devlet Bahçeli: Son düzlüğe geçilmiştir

3 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yürütülen süreçte yasal düzenlemeler için Mecliste ortak bir iradenin tecelli edeceğine inandığını söylerken, “Son düzlüğe geçilmiştir.” dedi.

Devlet Bahçeli'nin gündemdeki gelişmeler ilişkin Türkgün gazetesine verdiği söyleşinin ikinci bölümü yayınlandı.

Süreç kapsamında Mecliste kurulan komisyonun çalışmalarına ve komisyon üyelerinin İmralı ziyaretine işaret eden Bahçeli, "Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

Sürece verilen toplumsal desteğe dikkati çeken Bahçeli, "Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı vardır. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren 'Terörsüz Türkiye' vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal huzurun egemen olacağını savunan Bahçeli, “Komisyona üye veren her partinin sorumluluk ahlakıyla hareket ettiğini değerlendiriyor, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerine yönelik rüşvet iddiaları ve CHP'nin sürece yönelik tutumuna değinen Bahçeli, şu sözlerini sarf etti:

“CHP'nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılması olan korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk suçlaması vardır. Hazırlanan iddianamenin içeriği gerçekten de çok ciddidir. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır. İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye'nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar.”