Irak Başbakanı, Kor Mor saldırısına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını onayladı

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma komitesinin hazırladığı son raporu onayladığı bildirildi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, 3 Aralık 2025 Perşembe günü basına yaptığı açıklamada, Kor Mor saldırısına ilişkin raporun detaylarını paylaştı.

Kor Mor’a yönelik saldırının iki drone ile gerçekleştirildiğini kaydeden Numan, söz konusu droneların Hurmatu’nun doğusundan ateşlendiğini, birinin gaz sahasına düştüğü diğerinin ise saha dışına düştüğünü kaydetti.

Şu ana kadar Kor Mor’a yönelik 11 saldırı gerçekleştirildiğine de işaret eden Sözcü Numan, her iki uçağın kalıntılarının, hafıza cihazı analizi için adli delil olarak toplandığını dile getirdi.

Saldırının faillerinin tespit edildiğini ve bazıları hakkında yakalama emri çıkarıldığını ifade eden Numan’ın açıklamasına göre güvenlik güçleri failleri tespit ettikten sonra, mahkemeye sunmak üzere teknik delilleri toplamaya başladı.

“Komite, Irak'ın egemenliğini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan bu olaya karışan herkesi tespit etmek için çalışmalarını sürdürecek.” diyen Sözcü Numan, “Bu, güvenlik ve ekonomik istikrarı sağlama çabalarına engel oluşturmayı ve geciktirmeyi amaçlayan korkunç bir terör eylemidir. Bu terör eylemi cezasız kalmayacak ve hakkında sıkı yasal işlem başlatılacaktır.” diye konuştu.

Komite, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyon halinde sahayı korumak bazı önlemler alınması önerisinde bulunarak, oluşabilecek güvenlik açıklarının kapatılması amacıyla Selahaddin'in doğusuna güvenlik güçlerinin konuşlandırılıp, güvenlik birimleri, istihbarat ve birlikler arasında koordinasyonun sağlanmasına vurgu yaptı.

Bu tür saldırıların önüne geçilmesi amacıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki istihbarat iletişim kanallarının geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, sahanın saldırılardan korunması için hava savunma sistemi sağlanmasının önemine de değinildi.

Öneriler arasında, “Her türlü insansız hava aracının kullanımı ve taşınması için sıkı kurallar uygulanmalı ve bu kurallar yalnızca ilgili tarafların resmi onayıyla geçerli olmalıdır.” maddesi de yer aldı.

Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahası 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, drone ile hedef alınmıştı. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi durmuştu.

Elektrik ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, 27 Kasım Perşembe sabahı yaptıkları açıklamayla, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı nedeniyle tüm elektrik santrallerine gaz ihracatının durdurulduğunu bildirmişti.

Olaydan iki gün sonra, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden özel bir komite detaylı bir rapor hazırlamak amacıyla Kor Mor’u ziyaret etmişti.