Irak, Husiler ile Hizbullah’ı "terör" listesine ekledi

3 saat önce

Irak Hükümeti, Yemen'deki Husiler ile Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütleri listesine ekledi.

Irak Adalet Bakanlığı tarafından yayımnlanan 17 Kasım 2025 tarihli ve 4848 sayılı Resmi Gazete'de (El-Vekayi el-Irakiyye), Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı "Terörist Varlıklarını Dondurma Komitesi"nin kararlarına yer verildi.

Bu sayıda yer alan karara göre Irak Hükümeti, Yemen'deki Husiler ile Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütleri listesine ekledi.

Kararda, 2015 tarihli Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası'na dayanılarak, Lübnan Hizbullahı ve Yemen'deki Husi Hareketi'nin "terör eylemlerine katıldıkları" gerekçesiyle mal varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Bu adım, uluslararası yükümlülükler ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde atıldı.

Söz konusu karar, Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin, özellikle Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından farklı bir boyuta taşındığı bir dönemde geldi.