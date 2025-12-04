Sünniler, Parlamento başkanlığı görevine bir isim belirlemek için toplanacak

15 dakika önce

Sünni liderler, Irak Parlamentosu Başkanlığı görevi ve yeni hükümetteki payları konusunda karar almak üzere bir araya gelecek.

Sünni Ulusal Siyasi Konseyi liderlerinin, Irak Parlamentosu Başkanlığı adayını ve yeni hükümetteki pozisyonlarını görüşmek üzere 4 Aralık 2025 Perşembe günü bir araya gelmeleri planlanıyor.

Kaynaklara göre Sünni liderler Irak Parlamentosu Başkanlığı için bir aday belirlemek isterken, siyasi projelerini Kürtler ve Şiiler gibi topluluklara yöneltmeye çalışıyor.

Resmi olmayan açıklamalara göre Sünniler, Irak Parlamentosu Başkanlığı görevi ve bakanlıkların dağılımı konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varamadı, çünkü birden fazla Sünni koalisyon Parlamento başkanlığı görevine talip.

Daha önce, Irak Ulusal Siyasi Konseyi'nden bir kaynak, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Musena Samarai, Ziyad Cenabi, Salim İsewi ve Muhammed Halbusi'nin Irak Parlamentosunun altıncı döneminin yeni başkan adayları olduğunu söylemişti.

Kaynak, Sünni liderlerin, Parlamento başkanlığı görevini üstlenecek herhangi bir Sünni partinin yeni kabinede bakanlık alamayacağı konusunda kendi aralarında anlaştığını da belirtmişti.