Kuraklıkla boğuşan İran komşu ülkelerden su satın almak istiyor

52 dakika önce

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, hükümetin kuraklık nedeniyle komşu ülkelerden su satın almayı planladığını söyledi.

Bakan Abbas Aliabadi, 4 Aralık 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkeden su satın almaya gönüllü olduklarını belirtirken, komşu ülkelerle ilave su ithalatı için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Aliabadi, görüştükleri ülkelerin makul fiyattan su satmayı kabul etmesi durumunda anlaşma sağlanacağını dile getirdi.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre İran, büyük miktarda su tüketen ürünlerin ithalatını gündemine aldı.

İran'ın Irak, Afganistan ve Pakistan'ın sınır bölgeleri gibi komşularının çoğu kuraklık ve su sıkıntısı çekiyor, kuzeydeki Ermenistan ise nispeten büyük su rezervlerine sahip.

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 12 aylık dönemde Türkiye'nin de İran'a komşu sınır illeri dahil çok geniş kesimlerinde şiddetli ve orta şiddette kuraklık etkili oluyor.

Dünyanın en kurak ülkelerinden biri olan İran'da uzmanlar, yağış miktarının son yıllarda önemli ölçüde azaldığını, kuraklık ve diğer şiddetli hava olaylarının ise arttığını söylüyor.

Ülke genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında belirgin azalma kaydedilirken, İran Meteoroloji Kurumu 2025 sonbaharını son 60 yılın en kurak dönemi olarak nitelendirdi. Özellikle başkent Tahran'ı kapsayan bölgede bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 daha az yağış görüldü.

Rezervlerdeki su ciddi oranda azalırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ın tehlikeli bir su sıkıntısıyla karşı karşıya olması nedeniyle 10 milyon nüfuslu başkentin taşınması gerektiğini söylemişlerdi.