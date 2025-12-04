Barzani Ofisinden Hristiyan mezarlığına yönelik tahribata dair açıklama

Birlikte yaşama kültürünü hedef alan bu tür eylemlerin önüne geçilmeli

2 saat önce

Barzani Ofisi, Erbil'e bağlı Koye ilçesindeki bir mezarlığa yönelik tahribata tepki göstererek, "Birlikte yaşama kültürünü hedef alan bu tür eylemlerin önüne geçilmeli." dedi.

Barzani Ofisi, Koye'deki Hristiyanlara ait mezarlıkların tahrip edilmesi ilgili bir açıklama yayımladı.

Olayın şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu, halkımızın bir arada yaşama, kardeşlik ve birlik geleneğinden ve kültüründen uzak, aynı zamanda Kürdistan toplumuna yapılan haksız bir eylemdir." denildi.

Açıklamada, ilgili makamların failleri en kısa sürede bulup cezalandırması gerektiği belirtilirken, "Kürdistan halkının bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür eylemlerin önüne geçilmelidir." ifadeleri kullanıldı.