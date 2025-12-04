Güngören’de patlama: 2 kişi yaralı

39 dakika önce

İstanbul Güngören’de, 6 katlı binanın bodrum katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) saat 19.20 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

İstanbul Valili olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi