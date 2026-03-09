Erdoğan: İran, Türkiye ile olan dostluğunu tehlikeye atıyor

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO güçlerinin ülkesinin topraklarına yönelen bir İran füzesini imha ettiğini belirtirken, Türkiye'nin hava sahasının 24 saat kesintisiz izlendiğini vurguladı. Tahran'a sert bir uyarıda bulunarak provokatif adımlarda ısrar edilmesinin ikili dostluğu tehlikeye atacağını bildiren Erdoğan, Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel savaştan uzak durma tutumundan övgüyle söz etti.

Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan; İran ile yaşanan gerilim, sınır güvenliği, ticari tedbirler ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesine yönelen bir füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek Tahran yönetimine "yanlış hesap yapmamaları" konusunda uyarıda bulundu.

Bölgede çatışmaların yoğunlaştığı 28 Şubat'tan bu yana savunma ve güvenlik alanında gerekli tüm adımların atıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin hava sahasının 7 gün 24 saat kesintisiz izlendiğini vurguladı.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri ile hudut güvenliğinin 60 bin personelle sağlandığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemize yöneldiği tespit edilen füze, NATO tarafından etkisiz hale getirildi. İran makamlarına bunu ilettik." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, samimi uyarılara rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak yanlış adımların atılmaya devam ettiğini savunarak, "Bin yıllık komşuluk hukukumuza karşı olacak bir hesaba girilmemelidir. Türkiye'nin yeri bellidir. Yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum." şeklinde konuştu.

Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında Kıbrıs’a 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırıldığını duyuran Erdoğan, başta Azerbaycan olmak üzere müttefik ülkelerle dayanışma içinde olduklarını aktardı.

Çatışmaların ticari faaliyetlere ve lojistiğe yansımalarının da Kabine toplantısında ele alındığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, İran sınırındaki üç gümrük kapısında şu an için bir yoğunluk veya sorun bulunmadığını, iş insanlarının sağlık ve güvenlik durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Ancak olası saldırı risklerine karşı taşımacılık ve lojistik firmalarına Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan rotalarını kullanmaları tavsiyesinde bulunulduğunu açıkladı.

Sınır hattında şu an için herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını ancak sınır kapılarında önleyici tedbirlerin artırıldığını dile getiren Erdoğan, ihtiyaç halinde devreye alınacak planların hazır tutulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bölgedeki terör unsurlarını yakından izlediğini ve "Terörsüz Türkiye" sürecini sekteye uğratacak her türlü senaryonun karşısında olduklarını belirten Erdoğan, "Bölgemizin huzuruna ve istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun karşısındayız. Kimse yanlış hesap yapmasın, Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmemelidir." dedi.

Bölgedeki güvenlik gelişmelerine ilişkin yaptığı konuşmada Erdoğan, Kürdistan Bölgesi liderlerinin bölgesel savaştan uzak durma ve bu savaşa dahil olmama yönündeki çabalarını ve politikalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Erdoğan, yabancı basında yürütülen kampanyaların Türkiye'ye zarar veremeyeceğini ve Türkiye'nin "emin ve ehil kadroların elinde güvende olduğunu" sözlerine ekledi.