Suriye sınır güvenliğini artırdı: Şaraa'dan Irak ve Lübnan'a destek mesajı

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, savaş risklerini uzaklaştırmak amacıyla Irak'ın attığı adımlara ülkesinin desteğini ifade ederken, her türlü tehdidi önlemek için Suriye'nin sınır savunma güçlerinin takviye edildiğini vurguladı.

Ahmed Şaraa, 9 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Irak ve Lübnan hükümetlerinin, tehlikeyi ülkelerinden uzaklaştırmak için attığı kararlı adımları destekliyoruz. Ayrıca bölge ülkeleriyle tutumumuzu birleştirdik ve önleyici bir tedbir olarak sınırlardaki savunma güçlerimizi güçlendirdik." dedi.

Şaraa ayrıca, söz konusu askeri tedbirlerin, sınır aşan örgütlerin Suriye topraklarını kendi emelleri doğrultusunda kullanmalarını engellemek amacıyla alındığına dikkat çekti.

Lübnan'daki duruma ilişkin önemli bir mesaj veren Şeraa, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeraa, "Suriye'nin istikrarının, Arap coğrafyasının doğusunun ve tüm bölgenin istikrarının temel taşı olduğuna inancımız tamdır." sözünü de sarf etti.

Konuşmasında, İran'ın Arap başkentlerini istikrarsızlaştırma çabalarını sert bir dille kınayan Şaraa, Suriye'nin üç savaş cephesi arasında kalması nedeniyle doğrudan ve tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Mevcut gerilimler tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, bir yanda İran, diğer yanda ABD ve İsrail arasındaki savaşın ikinci haftasına girdiği bir döneme denk geliyor.

Tahran ile Tel Aviv arasındaki doğrudan çatışmalar, zamanla geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşerek Irak, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerini de etkisi altına aldı. Bu durum, bölgedeki enerji güvenliği ve deniz taşımacılığı üzerinde de büyük bir risk oluşturuyor.