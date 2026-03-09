Trump: Mücteba Hamaney'in lider olmasından memnun değilim

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Ali Hamaney’in ardından halefi olarak belirlenen oğlu Mücteba Hamaney’in liderliğine yönelik eleştirel bir tutum sergileyerek, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi.

New York Post gazetesine verdiği mülakatta bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Trump, Tahran’daki yönetim değişiminden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirten Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in ardından oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." açıklamasını yaptı.

Trump, Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda ise yorum yapmadı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Bu ifadeler, 8 Mart Pazar günü İran Rehberlik Uzmanlar Meclisinin, Mücteba Hamaney'i babasının halefi ve 1979 devriminden bu yana ülkenin üçüncü dini lideri olarak ilan etmesinin ardından geldi.

Uzmanlar Meclisi yayımladığı bildiride; İran halkına, üniversite aydınlarına ve dini çevrelere, yeni lidere bağlılıklarını ve sevgilerini tazelemeleri, yeni liderlik makamı etrafında birliklerini korumaları çağrısında bulundu.