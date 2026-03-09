Irak ve İspanya'dan küresel enerji krizi uyarısı

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bir yanda İran, diğer yanda İsrail ile ABD arasında yaşanan savaşın sonuçları ve bu çatışmaların küresel çapta enerji fiyatları üzerindeki büyük etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Fuad Hüseyin'in İspanyol mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeleri ve savaşın bölgenin güvenlik ile istikrarı üzerindeki yansımalarını ele aldığı bildirildi.

Bu kapsamda İspanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin hükümeti ve halkının, büyük zorluklarla mücadele eden Irak halkı ve hükümetine olan desteğini yineleyerek; İspanya'nın savaşın durdurulması, durumun sakinleştirilmesi ve ateşkese varılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin tutumuna açıklık getiren Albares, "İspanya başından beri bu savaşın patlak vermesine karşı olmuştur ve bu savaşın bölge ile tüm dünya için tehlikeli sonuçları olacağından, acil bir ateşkese varılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, savaşın devam etmesinin taşıdığı riskleri ele alan her iki tarafın, çatışmaların sürdürülmesinin ardındaki hedeflerin belirsiz olduğuna ve uzamasının yalnızca bölgedeki gerilim ile istikrarsızlığı daha da tırmandıracağına dikkat çektiği kaydedildi.

Ayrıca iki bakan, savaşın devam etmesinin küresel çapta enerji fiyatları krizini derinleştireceği uyarısında bulunarak, bu durumun uluslararası düzeyde yeni ekonomik krizlere yol açabileceğini; bunun yanı sıra yerinden edilmeler ve ülke dışına yönelik kitlesel göçler gibi insani felaketlere zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda taraflar, savaşı durduracak ve çatışmaların bölge ile dünya üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak bir inisiyatifin şekillendirilmesi için Avrupa ülkeleriyle ortak hareket edilmesinin öneminin altını çizdi.