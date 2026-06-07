Irak Merkez Bankası: Öncelikli amacımız dinarın değerini korumak

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Irak Merkez Bankası, hiçbir mali kaynak olmadan para basmanın doğrudan enflasyona yol açacağı ve dinarın değerini düşüreceği uyarısında bulunurken, asli görevinin kamu harcamalarını sürekli olarak fonlamak değil, likidite istikrarını ve ulusal para biriminin değerini korumak olduğunu vurguladı.

Irak Merkez Bankası tarafından 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, para basma sürecinin 2004 yılına ait 56 Sayılı Kanun uyarınca tamamen yasaklandığını hatırlattı.

Banka, "para basımı" ile "hazine bonolarının kırdırılması" süreci arasında temel bir fark olduğunu belirtti.

Açıklamada, karşılıksız para basmanın enflasyonu tetikleyerek dinarın değerini erittiği, buna karşılık bonoların kırdırılmasının ise devletin borçlanma araçları karşılığında likidite sağlamak amacıyla başvurulan, uluslararası düzeyde kabul görmüş geçici bir yöntem olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası, kendi öncelikli rollerinin para politikasını yönetmek ve finansal istikrarı korumak olduğunu, devletin genel giderlerini sürekli karşılamak gibi bir misyonlarının bulunmadığını kaydetti.

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile ekonomik krizlere karşı gerekli mali kalkanların oluşturulabilmesi için uzun vadeli mali politikaların benimsenmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kamu borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

Irak dinarının değerini desteklemeyi sürdüreceğini yineleyen Merkez Bankası, medya kuruluşlarına da çağrıda bulundu. Banka, ekonomik haberlerin aktarılmasında hassas olunmasını, Merkez Bankasının günlük ve rutin işlemlerinin kamuoyuna tehlikeli adımlarmış gibi yansıtılmamasını talep etti.