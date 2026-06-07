Irak’ta ziyaretçileri taşıyan otobüs devrildi: 21 ölü, 19 yaralı

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Nasıriye ile Basra kentleri arasındaki karayolunda dini ziyaretçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılan resmi açıklamada, Nasıriye ile Basra kentleri arasındaki karayolunda dini ziyaretçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Abdulhüseyin el-Musavi, Nasıriye-Basra otoyolunda yaşanan bu feci kazayı ve sonrasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Sağlık Bakanı, bölgedeki tüm doktor, sağlık personeli ve ambulans ekiplerine acil durum talimatı verirken, ilgili sağlık müdürlüklerine yaralıların durumunu sahada bizzat denetlemeleri, acil ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını derhal karşılamaları ve kurumlar arası koordinasyonu en üst düzeyde tutmaları yönünde de talimat verdi.

Yaralıların tedavisi ve gerekli tüm tıbbi hizmetlerin eksiksiz sunulması için bakanlığın tüm imkanlarının seferber edildiği aktarıldı.

Bakanlığın paylaştığı ilk resmi verilere göre aralarında İranlı ziyaretçilerin de bulunduğu kazada 21 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Yaralıların yoğun tedavi süreçleri için çevre hastanelere kaldırıldığı ve yakın doktor gözetimi altında tutuldukları bildirildi.