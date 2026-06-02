TÜİK açıkladı: Obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8'e çıktı

44 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin güncel sağlık haritasını ortaya koyan "2025 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını yayımladı. Veriler, obezite, tütün ve alkol kullanımı oranlarındaki artışı gözler önüne sererken, fiziksel aktivite yetersizliğinin kronik bir sorun olmaya devam ettiğini gösterdi.

Araştırmadan öne çıkan çarpıcı başlıklar şunlar oldu:

- Obezite Oranı Tırmanışta

Boy ve kilo değerleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obez bireylerin oranı yükseldi.

2022 yılında %20,2 olan obezite oranı, 2025 yılında %21,8’e ulaştı.

Cinsiyet dağılımında kadınların %24,8'inin, erkeklerin ise %18,7'sinin obez olduğu tespit edildi. "Obez öncesi" (aşırı kilolu) kategorisinde ise erkekler %43,1 ile ilk sırada yer aldı.

- Hareketsiz Yaşam Sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetişkinler için haftalık en az 150 dakika orta şiddette egzersiz önerisine rağmen, Türkiye'de fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 gibi yüksek bir seviyede seyretti. Haftada 150 ila 300 dakika arası spor yapanların oranı erkeklerde sadece %4,1, kadınlarda ise %2,7'de kaldı.

- Tütün ve Alkol Tüketimi Arttı

Veriler, zararlı alışkanlıkların yaygınlaştığını ortaya koydu.

15 yaş ve üzerinde her gün tütün mamulü kullananların oranı 2022'deki %28,3 seviyesinden 2025'te %30,1’e yükseldi. Bu oran erkeklerde %42,9, kadınlarda %17,5 olarak kayıtlara geçti.

Son 12 ay içinde alkol kullananların oranı ise %12,1'den %12,6'ya çıktı.

- Yetişkinlerde Bel Ağrısı, Çocuklarda Enfeksiyon İlk Sırada

Yetişkinler (15+ Yaş): Son bir yılda en sık görülen şikayet %24,3 ile bel bölgesi problemleri oldu. Bunu sırasıyla hipertansiyon (%16,9) ve boyun ağrıları (%16,7) izledi.

Çocuklar: Hem 0-6 yaş (%28,5) hem de 7-14 yaş (%24,6) grubundaki çocuklarda en fazla görülen hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. İshal ise her iki grupta da ikinci sırada yer aldı.

- Kadın Sağlığı Taramalarında Olumlu Gelişme

Sağlık bilincinin artmasıyla kadınlarda tarama testlerine katılımda yükseliş görüldü. 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi çektirenlerin oranı %10,8'den %16,7'ye, 15 yaş ve üzeri kadınlarda smear testi yaptıranların oranı ise %7,2'den %11,8'e yükseldi. Ancak buna rağmen, hayatı boyunca hiç smear testi yaptırmamış kadınların oranının %59 gibi yüksek bir seviyede kalması dikkat çekti.