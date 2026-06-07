Maliki'den ABD'ye "Stratejik Çerçeve Anlaşması" çağrısı

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Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, ABD ve Irak arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması maddelerine bağlı kalınmasının önemine vurgu yaparak, bu sürecin Irak'ın egemenliğine ve ulusal kararlarının bağımsızlığına saygı duyulacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

7 Haziran 2026 Pazar günü Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki, Bağdat'taki ofisinde ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile bir araya geldi.

Maliki'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilme yolları ele alınırken, bölgedeki siyasi gelişmeler ve hükümet kabinesindeki boş bakanlık koltukları için oylama sürecinin tamamlanması amacıyla siyasi güçler arasında devam eden diyaloglar masaya yatırıldı.

Görüşmede ülkedeki siyasi istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesinin önemine dikkat çeken Maliki, devletin hukukun üstünlüğünü sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Maliki, devletin saygınlığını artırmak, kamu güvenliğini korumak ve Irak halkının yüksek çıkarlarını savunmak adına silahların tamamen resmi kurumların kontrolünde olması gerektiğinin altını çizdi.

Nuri el-Maliki, Irak ile ABD arasında imzalanmış olan Stratejik Çerçeve Anlaşması’nın maddelerine karşılıklı bağlılığın önemine de değindi.

Bu bağlılığın her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini belirten Maliki, sürecin Irak'ın egemenliğini ve ulusal iradesini zedelemeyecek bir yaklaşımla yürütülmesi mesajını verdi.