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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’e yönelik çok sert bir uyarıda bulunarak, Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılara karşı ülkesinin "kesin ve acı verici" bir yanıt vereceğini söyledi.

İbrahim Rezai, 7 Haziran 2026 Pazar günü sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir mesaj yayımladı.

Sözcü Rezai, "Dahiye’ye yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e kesin ve acı verici bir cevap vereceğiz. Onların sert bir yanıt alması gerekiyor." dedi.

Anlık bir füze saldırısına işaret ettiği düşünülen mesajının devamında ise oldukça dikkat çekici bir çağrıda bulunan İbrahim Rezai, "Bu gece İsrail semalarını izleyin." ifadesini kullandı.

Rezai’nin söz konusu paylaşımı, Lübnan’da Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde geldi. Tahran yönetimi daha önce de defalarca Beyrut’a yönelik saldırıların kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ve sert sonuçlar doğuracağını yinelemişti.