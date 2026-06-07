İranlı Sözcü Bekayi: Her türlü saldırıya misliyle karşılık vereceğiz

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington ile yürütülen müzakerelerdeki temel sorunun, ABD’nin sergilediği çelişkili ve belirsiz tutumlardan kaynaklandığını söyledi.

Sözcü Bekayi, 7 Haziran 2026 Pazar günü CNN’e verdiği demeçte, Washington'ın İran gemilerine saldırarak ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini belirterek, "Bize yönelik her türlü saldırıya misliyle karşılık vereceğiz." dedi.

Bölgedeki durumun son derece istikrarsız ve tehlikeli olduğu uyarısında bulunan İsmail Bekayi, bu gerilimin nedenini "ABD'nin bölgedeki maceracı davranışları ve ateşkes sürecine yönelik uygunsuz yaklaşımı" olarak nitelendirdi. Bekayi ayrıca, ABD'ye ekonomik yaptırımları kaldırma ve bloke edilen İran varlıklarını serbest bırakma çağrısında bulundu.

İranlı Sözcü'nün bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki üç aylık savaşı sona erdirmeye yönelik yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından geldi. Trump, Tahran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek şu iddialarda bulunmuştu:

"Anlaşırsak zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için birlikte çalışırız. Anlaşamazsak, nükleer maddeleri kendimiz toplamak için askeri olarak en sert şekilde saldırmaya devam ederiz."

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i "daha genç, daha akıllı ve mantıklı" olarak nitelendiren Trump, onunla doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Anlaşma sağlansa bile İran'ın dondurulan varlıklarının hemen serbest bırakılmayacağını vurgulayan Trump, "Önce uslu dursunlar, sonra konuşuruz." ifadesini kullanmıştı.

Askeri operasyonların bilançosunu da paylaşan Trump, İran ordusunu, hava savunma sistemlerini ve donanmasını tamamen çökerttiklerini, füzelerinin ise sadece %21-22'sinin kaldığını ileri sürmüştü.