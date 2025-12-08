Başkan Barzani, Puşkin Madalyası'nı kazanan Reşad Miran'ı tebrik etti

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Prof. Dr. Reşad Miran'ı Puşkin Madalyası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

Barzani Ofisi’nden 8 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Pirmam’da Prof. Dr. Reşad Miran'ı ağırladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani, Dr. Reşad Miran'ın bilimsel ve akademik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen ay Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kendisine takdim edilen Puşkin Madalyası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Dr. Reşad Miran’ın da Başkan Barzani'ye teşekkür ederek, birkaç kitabını kendisine hediye ettiği aktarıldı.