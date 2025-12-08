Reuters: Irak, West Qurna-2 sahasındaki üretimi tamamen durdurdu

35 dakika önce

Irak, Basra'daki West Qurna-2 petrol sahasından günlük yaklaşık yarım milyon varil petrol üretimini, teknik bir arıza ve ihracat boru hattında meydana gelen bir sızıntı nedeniyle durdurdu.

Bilgilere göre Rus Lukoil tarafından işletilen sahadan günlük yaklaşık 460 bin varil petrol üretiliyor.

Dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olarak kabul edilen West Qurna-2’nin üretim hacmi dünya toplam petrol üretiminin yaklaşık %0,5'ini oluşturuyor.

Rus petrol devi Lukoil, Irak'ın petrol sektörüne yatırım yapıyor, ancak ABD yakın zamanda iki büyük enerji şirketi Lukoil ve Rosneft'e yaptırım uyguladı. Bu durum, Irak içinde ve dışında üretim ve ticareti aksattı.

Irak petrol sektörünün en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Lukoil, Aralık 2009'da ikinci lisanslama turu kapsamında West Qurna-2 sahasını geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Sahanın günlük üretiminin yaklaşık 480 bin varil olduğu tahmin ediliyor ve bu, Irak'ın toplam petrol üretiminin %9'una denk geliyor.