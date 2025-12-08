Hakan Fidan: Yıkık şehirlerin sessizliği bu coğrafyanın kaderi değil

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşlarının Orta Doğu'nun kaderi olmadığını belirterek, Ahmed Şaraa liderliğindeki Suriye Hükümetinin takdiri hak eden yeni bir mücadeleye girdiğini söyledi.

Hakan Fidan, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin 1. yılını kutlayarak, “Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşu asla unutmuyoruz.” ifadesini kullandı.

“Suriye halkı, 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı.” diyen Bakan Fidan, Türkiye olarak Suriyelilere destekte üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Fidan, "Yıkık şehirlerin sessizliği, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşları bu coğrafyanın kaderi değildir." dedi.

Suriye’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri olan ve geçici hükümetin başına geçen Ahmed Şaraa liderliğindeki yönetimin “yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için takdiri hak eden yeni bir mücadeleye” girdiğini kaydetti.

Şam’a “huzur ve selamet” dileyen Hakan Fidan, “Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum. Türkiye, Suriye’nin yeniden inşa edildiği bu günlerde de kardeşlerinin yanındadır.” sözlerini sarf etti.