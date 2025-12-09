Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

1 saat önce

Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." denildi.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.